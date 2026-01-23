ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ! ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಸಗಿದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ..

ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತನನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಅತ್ತ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಆಗ್ದೆ ಇರೋದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..
ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತನನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ರಾತ್ರೊ ರಾತ್ರಿಯೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಡಿದೆ.. ಹೀಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿರತೆಯು 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ್ದು ಎಂಬುದು ಈಗಾಗ್ಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಯಾಮಿನ್ ನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಣ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ತೀರ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಇತ್ತ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2 ಚಿರತೆಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿತಾಯಿತ್ತು..ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇ ಬೇಕಿದೆ..