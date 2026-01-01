ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ‘ಕಿಕ್‌’ 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಯ್‌ ಹಾಯ್‌ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Liquor sale during new year 2026 : ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನರು 2025ಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ... ಇಂದು 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು..ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಣ್ಣೆ.. ಎಣ್ಣೆ..ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಂದೇ ಹವಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿರೊಂತು ನಿಜ..ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಎಲ್ನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಮೂರೇ ಮೂರು ಪೆಗ್ಗು ಅಂತಾ ಯುವ ಜನತೆ ಮದ್ಯದ ಕಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ 2025ಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಲಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ..ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಬ್.. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕುಣಿದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ 2026ಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದರು..ಚರ್ಚ್ಶೀಟ್ ರೋಡು ಹಾಗೂ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೆಲಬ್ರೇಶನ್ ಅನ್ನೋವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಾಗಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೆಲಬ್ರೇಶನ್ ಅನ್ನೋವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಾಗಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಜನರ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದರು. ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಎಲ್ನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
