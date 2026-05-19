ಆತ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರಜೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವಾಗ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದವನು ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳಾದ್ರೂ ಏನು..? ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಈತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವನು ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್, ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಮನ್ ಮುತ್ತಾರ್ ಎಂಬ ಈತ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈತ ಜಯಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ರೂಮ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರ್ಮನ್ ಮುತ್ತಾರ್, ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಈತ ಮರಳಿ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಅರ್ಮನ್ ಮುತ್ತಾರ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಈತ ಜೀವಂತ ಗುಂಡು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ತಂದ ಎಂಬುದು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, 7 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅರ್ಮನ್ ಮುತ್ತಾರ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.