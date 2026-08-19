/Kannada News:ಬಿ ಸಿ‌ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿಎಂ , KRSಗೆ ಕುಸಿದ ಒಳ ಹರಿವು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೊರ ಹರಿವು.!

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಇವರ ಸಾವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಿಪಟೂರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ನಾಗೇಶ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವರ ನಿಧನದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನಾಗೇಶ್. ನಾಗೇಶ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸದಸದನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ನೊಣನಕೆರೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರ್ಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಬಹಳ ಸರಳ ಮನುಷ್ಯ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಾಳು ಆಗಿದ್ದರು. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧೀಸಿದಂತೆ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ರಚಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ನೇತೃತ್ವ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮೃತ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಮಾಮಾ ಎಂದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಡಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ–ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL)ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಮರೇಗೌಡ ವಿರುಪಾಪುರ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರು, ದೇವದುರ್ಗದ ಶಾವಂತಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರೇಗೌಡ ವಿರುಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಇಬ್ಬರೂ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೆಗರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಡೆಗರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ಕೆಲಕಾಲ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಫಿ ತೋಟದತ್ತ ತೆರಳಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ BSNL ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ–ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಕಾಂಡ ಸಮೇತ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ GBA ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ ಮೃದು ಹೃದಯದ ಜನಾನುರಾಗಿ ನಾಯಕ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕ. ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ನಿಲುವು, ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗಲೂ ಸಂಘಟನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರುವ ತುಡಿತ ಇತ್ತು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಡ್ಯಾಂಗೆ 1,700ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನಷ್ಟು ಹೊರ ಹರಿವು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಬಿನಿ ಹಾಗೂ KRS ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Kannada News : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ (67) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.