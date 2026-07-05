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ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ..!

ಕರಾವಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಯಂ ಸಚಿವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಿರಂತರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ ZEE Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನಿರಂತರ ನೋಡುತ್ತಿರಿ..

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:28 AM IST
ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ..!
05 July 2026 10:26 AM (IST)

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಹುನಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕುಮಾರಕೃಪ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು, ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.

05 July 2026 10:16 AM (IST)

ನಕಲಿ ಗನ್‌ ಹಿಡಿದು ರೀಲ್ಸ್‌ ಹುಚ್ಚಾಟ; F.I.R ದಾಖಲು

ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬಂದೂಕು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಖಾಕಿ ಖಡಕ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿಲ್, ವಿಕಾಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

05 July 2026 09:40 AM (IST)

ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ; ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ F.I.R

ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೀಗ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಈ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ (ಜುಲೈ 4) ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ.. ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದರೂ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಂದ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರುಕತೆ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರನ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶರಣಮ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

05 July 2026 09:18 AM (IST)

ವಾಕಿಂಗ್‌ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಲ್ಸರ್ 200 ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಸಾವು

ರಾಯಚೂರು: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿಗೆ ಪಲ್ಸರ್ 200 ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆತ ಪರಿಣಾಮ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಾಜ (30) ಎಂಬಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಹಠಾತ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಪಾದಚಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

05 July 2026 09:12 AM (IST)

ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಬಸ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ನಿತ್ಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲೆ ಪ್ರಯಾಣ!

ಕಲಬುರಗಿ: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ನೋಡಲೆಬೇಕಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು.. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಬಸ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ನಿತ್ಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸುವ ಚಾಲಕರ ಶೋಚನೀಯ ಕಥೆ ಇದು. ಕಲಬುರಗಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ KA 28 F 1985 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಲೈಟ್ ಕೆಟ್ಟು ಹಲವು ದಿನಗಳಾದರೂ ಇನ್ನು ನಿಗಮದಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ತೋರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ 84 ಕಿಮೀ ಇರೋ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಡೋ ಈ ಬಸ್‌ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರೇ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

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