/Kannada Breaking News LIVE: ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ!

Karnataka News LIVE Updates: ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಾದ ಜೈಸ್ಮೈನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (Jaismine Lamboria) ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ (Preeti Pawar) ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜೈಸ್ಮೈನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ 57kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅವರು 54kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
Karnataka News LIVE Updates: ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಬರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಜಲ್ಲಿ, ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾವೇರಿಯ ಕ್ರೈಸಸ್ನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಾಳೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೆಗೌಡರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾವೇರಿಯ ಕ್ರೈಸಸ್ನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಾಳೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೆಗೌಡರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಒಟ್ಟು 3991 ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 884 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಅಂತ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5:30 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರು ಕಸ ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವೇಶನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಡಿಎ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವಾದರೂ ಆ ಸೈಟುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಅನೇಕ ಮಾಲೀಕರು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದೀಗಾ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಯುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆನೇ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ರೈತರು, ಜನರು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.