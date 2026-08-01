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Kannada Breaking News LIVE: ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ!

Karnataka News LIVE Updates: ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಯುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:32 PM IST
Kannada Breaking News LIVE: ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ!
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI
01 August 2026 06:30 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳಾದ ಜೈಸ್ಮೈನ್‌ ಲಂಬೋರಿಯಾ (Jaismine Lamboria) ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್‌ (Preeti Pawar) ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮೆಡಲ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜೈಸ್ಮೈನ್‌ ಲಂಬೋರಿಯಾ 57kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್‌ ಅವರು 54kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. 
 

01 August 2026 06:29 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಬರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಜಲ್ಲಿ, ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

01 August 2026 05:42 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾವೇರಿಯ ಕ್ರೈಸಸ್‌ನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಾಳೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೆಗೌಡರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 

01 August 2026 05:26 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾವೇರಿಯ ಕ್ರೈಸಸ್‌ನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಾಳೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೆಗೌಡರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 

01 August 2026 05:17 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಒಟ್ಟು 3991 ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 884 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಅಂತ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5:30 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 

01 August 2026 05:14 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರು ಕಸ ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ‌ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವೇಶನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಡಿಎ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವಾದರೂ ಆ ಸೈಟುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಅನೇಕ ಮಾಲೀಕರು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದೀಗಾ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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TAGS:
Kannada News Live
bengaluru waste collection karnataka cauvery row
commonwealth games news
karnataka live updates
Breaking News in kannada

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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