/Kannada Breaking News LIVE : ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಕಾರ್‌ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ.. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ.. ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮೀಸೆ ತಿರುವುತ್ತಾ, ಕೂದಲು ಕಿತ್ತು, ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ "ನನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
Karnataka News LIVE Updates : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಳಪತಿಗಳು ವಾಕ್ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಂ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿದ್ದು, ಒರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 2 ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ... ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ...