ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ 75 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ 1,476 ಟನ್ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕಲ್ಲಬಾಳು ಮತ್ತು ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 'ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್' ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಬಂದ 637 ದೂರುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಯನಗರ, ಸಾರಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 131.46 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 6.60 ಕಿ.ಮೀ. ತೆರವು ಮತ್ತು 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ!
ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ನಾಯಕರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ತಮ್ಮ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (Green Line) ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 10:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರೈಲು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ. CRRC ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (CMRS Inspection) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಹಾಗೂ ಮಾದಾವರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬದಲು 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಾದಾವರ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡುವಿನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನು ಪರಿಶೀಲನೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ರೈತರ ಅಳಲನ್ನು ಆಲಿಸಿತು. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ನಾಯಕರೆದುರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ಈ ಬರ ವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹುನಗುಂದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ನಡಹಳ್ಳಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ, ರಾಯಭಾಗ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ತೇರದಾಳ ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
19 ಸಚಿವರಿಗೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 19 ಸಚಿವರಿಗೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡದಂತೆ, ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನಾದರೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಆರ್ಭಟದ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಿದ್ದ ದಿಢೀರ್ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಕಾಲ ನಗರದ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು.
ಸಭಾಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿಎಂ ಒತ್ತಡ ‘ಧಮಕಿ’: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ನಡವಳಿಕೆ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಸಮ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಎಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸಭಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಗಮ-ಮಂಡಳಿಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸದನದ ನಿಂದನೆ (Contempt of House) ಮಾಡಿದೆ. ಸಭಾಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ತಪ್ಪು. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ, ಆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತರೇ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತರೇ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎ-14 ಪ್ರದೋಶ್, ಎ-7 ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಎ-10 ವಿನಯ್ ತಾವು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಸಿಸಿಎಚ್ 59 ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೋಶ್ ಪರ ವಕೀಲರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿನಯ್ (A10), ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶ ಹಾಗೂ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಟಿಯೋಸ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದ ಚಾಲಕ ರವಿಶಂಕರ್ (A7), ಕೊಲೆ ನಂತರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆದ ಈ ಫೋಟೋವೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳೇ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ದರ್ಶನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
Kannada News LIVE Today : ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪ್ರದೋಶ್ (A-14), ರವಿಶಂಕರ್ (A-7) ಮತ್ತು ವಿನಯ್ (A-10) ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೋಶ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಾಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಣೆಗೂ (Witness Protection) ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ...