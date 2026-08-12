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Kannada News LIVE: ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಬಂದ್‌ ಬಿಸಿ; ಗುಟ್ಕಾ–ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ—ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು!

Kannada News LIVE Today: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದವರೆಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ, ನಾಳಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌, ಶಾಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ–ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೈವ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 12, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:35 PM IST
Kannada News LIVE: ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಬಂದ್‌ ಬಿಸಿ; ಗುಟ್ಕಾ–ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ—ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು!
Image Credit: Kannada Breaking News
12 August 2026 06:33 PM (IST)

ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಬೀದರ್‌ನ 6 ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ

ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಹೀರಾಬಾದ್‌ ಬಳಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬೀದರ್‌ ಮೂಲದ ಆರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಜಹೀರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್‌ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತರು ಬೀದರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಗೀರಾ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೃತರ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

12 August 2026 06:24 PM (IST)

ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ಕೆಪಿಎಸ್​​​​ಸಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (KPSC) ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ KPSCಗೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್‌ ಬೋಡ್ಕೆರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (KEA) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ CEO ಆಗಿದ್ದ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಲವೀಶ್‌ ಓರ್ಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು KPSC ಜಂಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 
 

12 August 2026 06:24 PM (IST)

ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ & ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ

ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು/ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹ, ಸಾಗಣೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 
 

12 August 2026 06:22 PM (IST)

ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದಾ?

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ರಂದು ರಜೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್‌ (KAMS) ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಶಾಲಾ ಬಂದ್‌ ಕರೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ; ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪೋಷಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.  
 

12 August 2026 06:22 PM (IST)

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ: ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ

ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಕೆದಾಟು, ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಬಸ್‌, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  
 

12 August 2026 06:20 PM (IST)

SIR ಎಫೆಕ್ಟ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ; 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬದಲು 2 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ SIR ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪರಿಣಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1.03 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5ರ ಬದಲು 2 ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  
 

12 August 2026 06:19 PM (IST)

ಕರ್ನಾಟಕ SIR: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ; ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ BLOಗಳು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್‌ 24ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಆಗಸ್ಟ್‌ 24ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 23ರವರೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 27ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
 

12 August 2026 06:04 PM (IST)

ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ; ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸದನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ, ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ, ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

12 August 2026 05:58 PM (IST)

ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಕುಲಸಚಿವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ನೇಮಕವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಸಿ-ಎಸ್‌ಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  
 

12 August 2026 05:55 PM (IST)

ಕರ್ನಾಟಕ SIR: 1.08 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ASDDO ಪಟ್ಟಿಗೆ; ಆಗಸ್ಟ್‌ 24ರಂದು ಮೊದಲ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 1,08,75,304 ಮಂದಿ (19%) ASDDO ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು 65.73 ಲಕ್ಷ, ಮೃತಪಟ್ಟವರು 16.36 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವವರು 7.01 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 100% ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರಂ ವಿತರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 4.45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರಂಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 24ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ BLOಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

12 August 2026 05:51 PM (IST)

ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧಕ್ಕೆ! ಸಚಿವರ ಕೊಠಡಿಗಾಗಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆತ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವಾದ ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಶನ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 330 ಮತ್ತು 330A ಕೊಠಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 330A ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಠಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್‌-1 ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ. ಹಿಂದೆಯೂ ಸಚಿವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ಗೋಡೆ ಒಡೆಯುವ ವಿಚಾರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ವಿನಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸೊರಕೆ ಹಾಗೂ 2012ರಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಶ್‌ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗೋಡೆ ಒಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
 

12 August 2026 05:47 PM (IST)

ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ - ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ?

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೃಷಿ, ಮುನಿಯಪ್ಪಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ, ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್‌, ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ?

1. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ – ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
2. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ – ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ-
3. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ – ಮುನಿಯಪ್ಪ
4. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ – ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
5. ಬಸವಂತಪ್ಪ- ಬಂದರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
6. ಮಧುಬಂಗಾರಪ್ಪ- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
7. ರಾಯರೆಡ್ಡಿ – ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
8. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ – ಹೌಸಿಂಗ್
9. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ- ಸಹಕಾರ
10. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್- ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
11. ಎಸ್. ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ – ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
12. ರಿಜ್ವಾನ್ – ಆಹಾರ
13. ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ
14. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ- ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಖೆ
15. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ – ಅಬಕಾರಿ

 

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About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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Kannada News LIVE: ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಬಂದ್‌ ಬಿಸಿ; ಗುಟ್ಕಾ–ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ—ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು!
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