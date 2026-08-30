Kannada News LIVE Updates:ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಝೀ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಯರಾಮ್ - ರೇವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ ಅಶ್ಮಿತ್ ಎ ಜೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗೆಲುವಿನ ಗೌರವ-ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
Kannada News LIVE Updates: ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಸಮರ
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮದ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಸಮರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01 ರಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮುರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲಿಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News LIVE Updates: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಗೆ ಘೇರಾವ್
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಎದುರು ಹೈಡ್ರಾಮ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯುವಕರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಘೇರಾವ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
Kannada News LIVE: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿರುವುದು ತಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ KPSC ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನ CID ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು KPSCಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, KPSC ಅಕ್ರಮ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳು, OMR ಶೀಟ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೂ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ.
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೇಪಾಳದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ, KPSC ಹಗರಣ, IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ Kannada News LIVE ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.