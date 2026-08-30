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Karnataka News LIVE: ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಪ್ರೆಸ್‌ಮೀಟ್‌, KPSC ಹಗರಣ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ; ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

Kannada News LIVE Updates: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹದವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಲೈವ್‌ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 30, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:05 PM IST
Karnataka News LIVE: ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಪ್ರೆಸ್‌ಮೀಟ್‌, KPSC ಹಗರಣ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ; ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌
Image Credit: Kannada Breaking News
30 August 2026 06:03 PM (IST)

ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Kannada News LIVE Updates:ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಝೀ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಯರಾಮ್ - ರೇವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ ಅಶ್ಮಿತ್ ಎ ಜೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗೆಲುವಿನ ಗೌರವ-ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ  ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
 

30 August 2026 05:43 PM (IST)

ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಸಮರ

Kannada News LIVE Updates: ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಸಮರ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮದ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಸಮರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01 ರಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 

 

30 August 2026 05:39 PM (IST)

ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Kannada News LIVE Updates: ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮುರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲಿಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

30 August 2026 05:34 PM (IST)

ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಘೇರಾವ್

Kannada News LIVE Updates: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಘೇರಾವ್

ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಎದುರು ಹೈಡ್ರಾಮ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯುವಕರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಘೇರಾವ್‌ಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

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DK Shivakumar

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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Karnataka News LIVE: ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಪ್ರೆಸ್‌ಮೀಟ್‌, KPSC ಹಗರಣ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ; ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌
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