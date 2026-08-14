/ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೈಟ್ ಜೋರು.. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಮಲ ಕಲಿಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಪದೇ ಪದೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ನೀಡದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಒಪ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾ ರ ಬಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನುಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಪದೇ ಪದೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ A1 ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ. ಬಳಿಕ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
RSS ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ RSS ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ತನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಎಂಗೆ ಹೇಳಿ RSS ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ.? RSS ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಇರುವ ಸಂಘಟನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತ ಸಂಘಟನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು RSS ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೆಹರು, ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ RSS ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50% ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡಿದು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಿರೋ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದು.
ಇದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರು.
ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ- ಶಾಸಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಲಿಂಬಾವಳಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಗ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಪ್ರಧಾನಿ ತಂದ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಗೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಯವರನ್ನಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಿರುವ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ರಿಂದಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡನೆ.
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿರುವ ಡಾ: ಯತೀಂದ್ರ
ಉಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಿರುವ ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಸಂತ ಕುಮಾರ್, ಡಾ: ಡಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಎಫ್.ಹೆಚ್. ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್.
ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಯವರನ್ನಾಗಿ ನಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಿರುವ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.
ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಅವರಿಂದಲೂ ಪಿ ಎಚ್ ಪೂಜಾರ್ ಪರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂಡನೆ, ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ.
ಸಭಾಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಮಿತಿ ಕೊಠಡಿ 106 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸಭಾ ನಾಯಕ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.
ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಹೊತ್ತೋಯ್ದ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
CSR ಅನುದಾನ ಹಾಗು ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗು ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುದ್ದಲಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ PSI ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿಯೊಬ್ಬಳ ದರ್ಪ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆ.12ರ ರಾತ್ರಿ 8.15ರಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯ PSI ಸವಿತಾ ಬಿ.ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಲಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಗೌಡ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ACP ಗೌತಮ್ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆಟೋ, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೊದಲೇ ಟಿಪ್ ಕೇಳ್ತಿರುವ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು!!
ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮೀಟರ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಟೋ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರೇನೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾರಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಟ್ರಿಪ್ ಗೂ ಮೊದಲು ಟಿಪ್ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ 6 ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ರೂ.1.60 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ...
- Hyatt Centric: ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನೊಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ₹40,000 ದಂಡ
- Peepai Brewery & Kitchen: ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ ಹಾಗೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡದೇ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು
- ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
- FSSAI ಹಾಗೂ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM) ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ₹80,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
- Thalassery Restaurant: ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸದಿರುವುದು, ನೊಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ₹20,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
- Chickpete Donne Biriyani: ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸದಿರುವುದು, ನೊಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ₹5,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
- Nandhana Palace: ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ₹15,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
- Swathi Hotel: ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಂಧನ
ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಂಧನ:
ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್(26) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನಿಂದ ಬಂಧಿತನಿಂದ 1 ಕೆಜಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ- ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News LIVE Updates: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇಮಕ:
ವಿಜಯನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಜುರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಕಲಬುರಗಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್
ಪಾಕ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣ..
ಪಾಕ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸಮೀರ್ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಹಲವರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಬೀದ್ ಜಟ್, ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಸೇರಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್:
ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ವತಿಯಿಂದ ‘ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ BMRCL ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ:
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಳಕೆ, ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ್..
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಬದಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಭೆ.. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಭೆ.. ವಿಜಯನಗರದ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ
Kannada News: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೈಟ್:
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಗೆ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು:
ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೀತೀದೆ ಎಂಬ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..