/Kannada Breaking News LIVE: ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರೋ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ..‌ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್‌, ಡ್ರೈವರ್‌ ಅಮಾನತ್ತು!

Karnataka News LIVE Updates: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಿಸಿಗರೆಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಗೊಂದಲಮಯ ಹೇಳಿಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯಾ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ.
Karnataka News LIVE Updates: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾದರೂ ಅದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಕೂಡ ವರುಣ ದೇವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
Karnataka News LIVE Updates: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆದರೂ ಕೇವಲ ತುಂತುರು, ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಕೂಡ ವರುಣನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ನಗರದ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KA 57 F 3372 ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್ ಹೋರಾಡಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.