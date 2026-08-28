Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗುಡುಗು.. ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ? ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ
Live Now

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗುಡುಗು.. ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ? ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಾಯಕರು ಸದನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಿರಂತರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಸದಾ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನೋಡುತ್ತಿರಿ...
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:59 PM IST
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗುಡುಗು.. ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ? ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ
28 August 2026 06:50 PM (IST)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್  ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತಿದ್ದಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆನ್ ಜಿ ಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

28 August 2026 06:39 PM (IST)

ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದಲ್ಲ; ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ (Planning and Statistics) ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದರು.

28 August 2026 06:32 PM (IST)

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

28 August 2026 06:13 PM (IST)

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ₹185 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು; ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ‘ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲ’ಗಳ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕು: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ₹185 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಜಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ‘ತಿಮಿಂಗಿಲ’ಗಳ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ, ಸತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹185 ಕೋಟಿಯ ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ, ಬಾರ್‌ಗಳ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಯಾರ ಪಾಲಾಗಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು.

ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದರೆ, ನಿಗಮದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ₹185 ಕೋಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

28 August 2026 06:12 PM (IST)

ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ,ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಂಕ್ ಖರ್ಗೆ,ಅಜಯ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್,ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ

28 August 2026 05:38 PM (IST)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಿಓಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ದಾಸ್ತಾನು, ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪಿಓಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಸೀಸ, ಪಾದರಸ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಇರುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಕೆರೆ, ನದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಓಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಷೇಧಿತ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಿಢೀರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಿಓಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಸರ್ಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಲಮೂಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
 

28 August 2026 05:34 PM (IST)

ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ- ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹನೂರು ವಲಯದ ಕರಡಿಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಆ.15ರಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶೂಟೌಟ್‌ಗೆ ಮರಿಯಾ ಮಂಗಲದ ಆಂಥೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗೂ  ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೃತ ಆಂಥೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಲೂರ್ಥಾ ಮೇರಿ ಹನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಸು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು. 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.  ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಈ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Karnataka news today
karnataka news live
Karnataka Updates
CEO Karnataka Voter List
karnataka live updates
Kannada News Live
Karnataka SIR 2026
D k shivakumar news
Toxic collection
Yash
b nagendra resign update
Bidadi Protest
BJP protest
congress
kumaraswamy
B Y Vijayendra
Mysuru Dasara 2026

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ
2
3
4
5