/Kannada Breaking News LIVE : ಕೈ ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ, ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ. ‘ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್’ ಆಡಿಯೋ.. ರಾರಾಜಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾನರ್‌

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮಿಸ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣರಲ್ಲ ಎಂದ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ
ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಲು ಅವರಷ್ಟೇ ಕಾರಣರಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ."ನಾವು ಮೂವರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಟ್ನಾಳ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಂತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಬೈದಂತೆ, ಯಾರೂ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ಗೆ ಒಣಗಿದ ಬೆಳೆ ತೋರಿಸಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ
ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ರೈತರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಕನ್ಯಾ (ಹೆಣ್ಣು) ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಚಿವರ ಎದುರು ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು
ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೂಡಾ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಿರತೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಭಯದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೇಮಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಬೋನು ಹಾಕಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ; ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸ, ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ '#JUSTICE FOR MANASA' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸೈಯದ್ ಫಯಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates : ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಾವು ಮಾತ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ರೈತರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್ ಪುಟ ನೋಡುತ್ತೀರಿ...