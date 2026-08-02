Kannada Breaking News LIVE: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಮೂವರು ಸಾ*ವು
Karnataka News LIVE Updates: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರದ ತಮ್ಮಡಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಧಾರುಣ ಸಾವುನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ(30), ನಾಗವೇಣಿ(25) ದಂಪತಿ ಸಾವು 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಂತೋಷ್ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೃತದೇಹಗಳು ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
Published: Aug 02, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:30 AM IST