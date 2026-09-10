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Kannada News LIVE: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 100 ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ: ಇಂದು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ!

Kannada News LIVE Updates: ಶತದಿನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇರ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಸುಮಾರು 75 ರಿಂದ 100 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

Written ByManjunath Naragund
Published: Sep 10, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:14 PM IST
Kannada News LIVE: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 100 ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ: ಇಂದು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ!
Image Credit: ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
10 September 2026 12:13 PM (IST)

Kannada News LIVE: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ದಿನವೂ ಇಡಿ ಶೋಧ

Kannada News LIVE: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಗೋಕಾಕ್‌ನ ‘ಹಿಲ್ ಗಾರ್ಡನ್’ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈಗ ಸಚಿವರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು (ಆಡಿಟರ್ಸ್) ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ (CA) ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸೈದಪ್ಪ ಗದಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಎ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಚಿವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಅವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಚಿವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಟರ್‌ಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತಾಳೆ ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ದಾಳಿಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೋಕಾಕ್‌ನ ಹಿಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಇಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

10 September 2026 11:03 AM (IST)

Kannada News LIVE: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ: ಮೇವು-ನೀರಿಲ್ಲದೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರು ಸಾವು, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ರೈತರು!

Kannada News LIVE: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನಿಸಲು ಮೇವಿಲ್ಲದೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

10 September 2026 10:24 AM (IST)

Kannada News LIVE: ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀಯಾ ಎಂದಿದ್ದೆ – ಕೋಡಿಮಠ ಶ್ರೀ

Kannada News LIVE: ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, "ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅವರು ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಮಠ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

10 September 2026 10:24 AM (IST)

ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, "ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅವರು ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಮಠ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

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About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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