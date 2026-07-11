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Kannada Breaking News :ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ NO ಬ್ರೋಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವರೇ ಎಚ್ಚರ! ಹಣನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲೆಯುತಿರೋ ಅಮ್ಮ ಮಗ

Karnataka News LIVE Updates: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ನಂಬಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ವಂಚನೆಗೆ  ನೊಂದ ತಾಯಿ ಮಗ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಕೊಡೊದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವ ಎಂದು ಆರೋಪಿಯ ಪರಾನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 11, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:37 AM IST
Kannada Breaking News :ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ NO ಬ್ರೋಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವರೇ ಎಚ್ಚರ! ಹಣನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲೆಯುತಿರೋ ಅಮ್ಮ ಮಗ
11 July 2026 10:19 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತ
ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರೀಕರಿಂದ BWSSBಗೆ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

11 July 2026 10:13 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿದೇಸದಿಂದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಾಪಸ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 
 

11 July 2026 09:54 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟೀಸ್
ತುಮಕೂರು‌ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 9.50 ರೂ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗೆ SBI ರೈತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿದೆ
 

11 July 2026 09:41 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: ಡಿವೈಡರ್‌ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಬಲಿ
 ಕಾರು ಡಿವೈಡರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ (family death)ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡು ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ.
 

11 July 2026 09:39 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ವಿರುದ್ಧ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

11 July 2026 09:37 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪತ್ರ: ಬಳ್ಳಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್!

ಕರ್ನಾಟದಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಿಂದಿಸಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 5,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. 
 

11 July 2026 09:21 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವರೇ ಎಚ್ಚರ

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀದ್ದಿರಾ ಬ್ರೋಕರ್ ನಂಬಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲೀಸ್‌ಗೆ ತಗೋತೀರಾ.? ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹುಷರಾಗೀರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮನೇ ಮಾಲೀಕ ಯೂರೋಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಇವನೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಓನರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಓನರ್ ನಾನೇ ಅನ್ನೋ ಆಸಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸದ್ಯ. ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
 

11 July 2026 09:16 AM (IST)

 Kannada Breaking News LIVE: 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಲಿ! ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಹ*ತ್ಯೆ!
ಕೇವಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಮೀಪದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 
 

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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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