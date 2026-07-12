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  • /ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ....ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರನ್ನೇ BMTC ಬಸ್​​ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್!
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ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ....ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರನ್ನೇ BMTC ಬಸ್​​ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್!

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ, ಹಲವಾರು ಹಿಟ್‌ ಹಾಡುಗಳ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ನೂತನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನೇಮಕವಾದ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ನಿರಂತರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನೋಡುತ್ತಿರಿ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 12, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:32 AM IST
ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ....ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರನ್ನೇ BMTC ಬಸ್​​ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್!
12 July 2026 10:24 AM (IST)

ನಗರದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನುಗ್ಗಿ, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

12 July 2026 10:02 AM (IST)

ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

12 July 2026 10:02 AM (IST)

ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

12 July 2026 09:49 AM (IST)

ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಪ್ರತಿಮ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌. ಜಾನಕಿ ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಯೋ ಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

12 July 2026 09:42 AM (IST)

ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರನ್ನೇ ಬಸ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್
ನೂತನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನೇಮಕವಾದ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. BMTC ಬಸ್‌ಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್, ಜಯಮಹಲ್, ಹೆಣ್ಣೂರು ಡಿಪೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಳ್ಳಾಟ, ಟಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಳಾಟ, ಚಿಲ್ಲರೆ ನೀಡದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸತ್ಯಗಳು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾಣಸಿದೆ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದೂರು ಆಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌, ಬಸ್ ಡಿಪೋದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸಂಚಾರ

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ 100 ರೂ. ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಲ್ಲರೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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Prajwal B

Prajwal B

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