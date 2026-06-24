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Kannada Breaking News LIVE: ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಪಮಾನ?

Kannada Breaking News LIVE: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.. ಇತ್ತ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್‌ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ‌ ಅಳಿಯನ ಮನೆಗೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಮುಂದುವೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 24, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:31 AM IST
Kannada Breaking News LIVE: ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಪಮಾನ?
24 June 2026 10:30 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ‌ ಲೈಂಗಿ*ಕ ಕಿರುಕುಳ 
ಶಿಕ್ಷಕನೊರ್ವ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ‌ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಲೈಂಗಿ*ಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ‌ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲೈಂಗಿ*ಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ 54 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 

24 June 2026 10:27 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು 22 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ₹ 17,34,000 /-ಮೌಲ್ಯದ 17 ಕೆ.ಜಿ 634 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, Netrazepam NRX Schedule H Drug 14,970 Tablets ಮತ್ತು 18.73 ಗ್ರಾಂ MDMA ಡ್ರಗ್ಸ್ ( ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್) ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20,08,300/- ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

24 June 2026 10:21 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಹಾವಳಿ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಿಗೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ, ಅನಧಿಕೃತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳದ್ದೇ ಕಾರಬಾರು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 

24 June 2026 10:18 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ
 

24 June 2026 10:14 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಮಗಳಿಂದಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಯೇ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ದೂರಾವಗಿದ್ದಳು. ಮಗಳ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಲೀವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಗೂ ಚಾಕು ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
 

24 June 2026 10:07 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕುಸಿದ ₹500 ಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ!

ಕಡಬಗೆರೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜೂನ್‌ 27ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಕುಸಿತ, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
 

24 June 2026 10:03 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್‌ ರಾಜ್‌ ಅಭಿನಯದ "ಚಾರ್ಜ್‌ ಶೀಟ್‌" ಟೀಸರ್‌ ಲಾಂಚ್‌

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಂದರ್‌ ರಾಜ್‌ ನಟನೆಯ 250ನೇ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ ಇದರ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.ಇದರ ಟೀಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
 

24 June 2026 09:57 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆ ವದಂತಿಗೆ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆ ವದಂತಿಗೆ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ K.R.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಸಕ ಮಂಜು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗೆ ನಿಖಿಲ್  ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
 

24 June 2026 09:47 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಪಮಾನ?
ನಿನ್ನೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಳಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಂಟ್‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ ಶೂ ತರಲು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 
 

24 June 2026 09:38 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಜೂನ್‌27ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ

ಜೂನ್‌ 27ರಂದು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡಿವೆ ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
 

24 June 2026 09:28 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಪತ್ರ ಸಮರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ 

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ಪತ್ರ ಸಮರ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ  ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ, ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

24 June 2026 09:23 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ರೈತರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟದ ಕಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಖದ್ದು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರು
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದರು ಅದರಂತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

24 June 2026 09:19 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಗದಗ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಳತನ..!

ಗದಗ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಏಸಿಯ ಔಟ್ ಡೋರ್ ಯುನಿಟ್ ಕಾಪರ್ ಪೈಪ್ ಕಳ್ಳತ‌ನ ಆಗಿದೆ. ಖದೀಮರುಎಸಿ ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ
 

24 June 2026 09:16 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಅಂಗಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಲಾಟೆ 

ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
 

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ಕಿಶನ್‌ ರೀಲ್ಸ್‌
ನಿವೇದಿತಾ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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