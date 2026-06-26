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Kannada Breaking News LIVE: ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ.. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕು.. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿವು

Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೂನ್‌ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 1 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಿ..

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:05 AM IST
Kannada Breaking News LIVE: ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ.. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕು.. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿವು
26 June 2026 10:05 AM (IST)

72,186 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 72,186 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

26 June 2026 09:48 AM (IST)

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈಮನಸ್ಸು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಚರ್ಚೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

26 June 2026 09:24 AM (IST)

ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಯಾರೀ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ ಗೇಟ್‌ ಓಪನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಕೀಲ ಎನ್‌ಸಿ ಮೋಹನ್‌ ಎಂಬುವವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

26 June 2026 09:19 AM (IST)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು ತರಕಾರಿ ದರ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ದರ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ಬೀನ್ಸ್, ಬದನೆಕಾಯಿ ಭಾರೀ ಎಕ್ಪೆನ್ಸಿವ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.

26 June 2026 09:12 AM (IST)

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಯ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ?
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ , ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

26 June 2026 09:10 AM (IST)

ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ BMTC, KSRTC ಬಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ?
ಅದೇ ರೀತಿ BMTC, KSRTC ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗೋದು ಈ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ 44 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ 33 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ.

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