/Kannada Breaking News LIVE: ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಅಭಿಯಾನ.. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜು.1ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Kannada Breaking News LIVE: ಮೋಹರಂ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕುಣಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಯುವಕ
ಮೋಹರಂ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಲಾಯಿ ಕುಣಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಯುವಕ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಚಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರ್ಪ
ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ದರ್ಪ ತೋರಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಕೊಪ್ಪಳ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿನ್ಮಯ(30) ಎಂಬಾಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್?
- ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 20 ನಿಮಿಷದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ
- ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಹೆಣಗಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಇದೀಗಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿನಿಟ್ 13 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತರಲು ಪಣ
Kannada Breaking News LIVE: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರನ ಅಟ್ಟಹಾಸ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗದಗ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಣ್ನೀರಿಡುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾದ ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ..
ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿ ಏರ್ಪಟಿದೆ. ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಣ v/s ಸಂಸದ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬಣಗಳಿಂದ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಲಹಂಕದ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೇಲಸೇತುವೆಯಿಂದ ವಾಕಥನ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಲಯವಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಕೋಟಾಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಅಭಿಯಾನ
ನಾಳೆಯಿಂದ ಜು.1ರವರೆಗೆ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11.47 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: 5.55 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸೀಜ್
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ 5.55 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Kannada Breaking News LIVE:ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ..!
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾತರು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: KSRTC ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದವರಿಂದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14ಟನ್ ಗೋಧಿ ಸಾಗಾಟದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿ ಮೂಟೆಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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