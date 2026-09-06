ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮಾತು...ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಪ್ರಜಾ ಆಂದೋಲನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದದ್ದರು, ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್, ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಹುಣಸೂರು: ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹುಣಸೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧುಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ 16 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪೋ -4ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ 16 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಸ್ಸಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ನನ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಹನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ
ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ?
ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದೆ 1.5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ
ಜಾಹಿರಾತು ಕೊಡೋದಲ್ಲ,
ರೈತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕೊಟ್ರೆ
ಪ್ರಜಾಸೇವಕ ಎಂದು ಜನರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ
ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬೇಕು
ಆದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ಟರಿಂದ, ಬ್ರಷ್ಟರಿಗಾಗಿ, ಭ್ರಷ್ಟರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇದು
ಎಷ್ಟು ದಿನಸಿಎಂ ಇರ್ತಿರೋ ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
2.5 ಲಕ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಮೊದಲು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರಜಾ ಸೇವಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಬರುವಂತಾಗಲಿ
ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಇಂದು ಗಂಗಾವತಿಯ ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂಪ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಇಂದು 18 ಕಿಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಯಕರು
ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಗಂಗಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಗಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ
ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಯಕರು
ಸಂಜೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಇದುವರೆಗೆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ