Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Kannada Breaking News LIVE: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
Live Now

Kannada Breaking News LIVE: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

Summary - Karnataka News LIVE Updates: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾದ ಕುರುಬರು & ಲಾಬಿ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು,ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ,ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.  ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಶಾಸಕರು,ಸಂಸದರು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 05, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:11 AM IST
Kannada Breaking News LIVE: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
05 August 2026 10:11 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್..!!

ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್  ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳ‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

ಇನ್ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್‌ ನಿರ್ಬಂಧ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನ

ದೇಶದಲ್ಲಿ 16.54 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗರಂ‌ ಆದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
 

05 August 2026 09:45 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates:  ಭರ್ತಿಯಾತ್ತ KRS ಡ್ಯಾಂ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ...

 Karnataka News LIVE Updates:  ಭರ್ತಿಯಾತ್ತ KRS ಡ್ಯಾಂ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಂದಹಾಸ.

ಹೊಸ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ
KRS ಡ್ಯಾಂ 105 ಅಡಿ ಭರ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ.
ಮುಂಗಾರು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ.
ಹೊಸ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ.
ಡ್ಯಾಂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 81 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ.
ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಬೆಳೆ ಹಾಕದಂತೆ ಮನವಿ.
 

05 August 2026 09:32 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರೇ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ...

 Karnataka News LIVE Updates: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರೇ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ
 

ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಸದ ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್,
ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ನಾಯಕರು
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರೇ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಉಮಾಶ್ರೀಗೆ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ
 

05 August 2026 09:32 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಚಿವ...

 Karnataka News LIVE Updates: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾದ ಕುರುಬರು & ಲಾಬಿ ಶುರು
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ,ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ 
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಶಾಸಕರು,ಸಂಸದರು
ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ
ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
 

05 August 2026 09:29 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​​ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ...

 Karnataka News LIVE Updates: ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​​ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಡಿಎ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 1,130 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2.2 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಟ್ವಿನ್ ಟನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿವೆ.ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2.2 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 3 ಪಥಗಳ ಜೋಡಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

05 August 2026 09:21 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: NWKRTC ಕೈ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಚಿಗರಿ ಬಸ್​​ಗಳು: ಸಂಸ್ಥೆಗೆ...

Karnataka News LIVE Updates: NWKRTC ಕೈ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಚಿಗರಿ ಬಸ್​​ಗಳು: ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ 'ಚಿಗರಿ' ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್ ಎಸಿ ಬಸ್‌ಗಳುವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ,ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​​ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ, ಆದಾಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​​ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಭರಿಸುವಂತೆ.ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. 2018ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಇಲಾಖೆ NWKRTCಗೆ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. 
 

05 August 2026 09:18 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates:  ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್‌ ರಾವತ್‌ ನಿಧನ ...

 Karnataka News LIVE Updates:  ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್‌ ರಾವತ್‌ ನಿಧನ
 ಘಜಿನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್‌ ರಾವತ್‌ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್‌ ರಾವತ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರದೀಪ್‌ ರಾವತ್ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೇ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್‌ ರಾವತ್‌ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

05 August 2026 09:17 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಹುಡುಗಿ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಯರಿಗೆ ಮೊರೆ. ...

Karnataka News LIVE Updates: ಹುಡುಗಿ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಯರಿಗೆ ಮೊರೆ.
ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಇಡುವುದ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು (A Letter to God) ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ನೀಡಪ್ಪ ಆಕೆಯ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 
 

05 August 2026 09:15 AM (IST)

Summary - Karnataka News LIVE Updates: ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾದ ಕುರುಬರು &...

Summary - Karnataka News LIVE Updates: ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾದ ಕುರುಬರು & ಲಾಬಿ ಶುರು

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾದ ಕುರುಬರು & ಲಾಬಿ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು,ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ,ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ,ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ 
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಶಾಸಕರು,ಸಂಸದರು
ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ
ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾದ ಕುರುಬರು & ಲಾಬಿ ಶುರು
 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Kannada News Live
Basavaraj Horatti
Karnataka SIR
karnataka council chair row
Cauvery row
karnataka live updates
Karnataka Rain Alert
5 august 2026 news in kannada
D k shivakumar news

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DK Shivakumar-Darshan: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ 'D Boss'! ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
2
3
4
5