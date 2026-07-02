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Karnataka News LIVE Updates: ಕ್ರಷರ್ ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದು ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾ*ವು.. ಕೆಳಗೆ ಏಳು ಜನ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ

Kannada Breaking News LIVE: ಕ್ರಷರ್ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದು ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ  ತಾವರೆಕರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾದಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 02, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:31 AM IST
Karnataka News LIVE Updates: ಕ್ರಷರ್ ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದು ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾ*ವು.. ಕೆಳಗೆ ಏಳು ಜನ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ
02 July 2026 10:20 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಕ್ರಷರ್ ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದು ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾ*ವು.. ಕೆಳಗೆ ಏಳು ಜನ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ

ಕ್ರಷರ್ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದು ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ತಾವರೆಕರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯಮಾದಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಇಟಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಏಳು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂಡೆ ಕೆಳಗೆ ಏಳು ಜನ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
 

02 July 2026 10:05 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭ-ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್‌ 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೆಲವರು ದರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

02 July 2026 09:50 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ

ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

02 July 2026 09:30 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ

ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಈ ವೇಳೆ ತಳ್ಳಾಟ ಆಗಿದ್ದು,ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

02 July 2026 09:20 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನರೆವು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಡಿ‌ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

02 July 2026 09:18 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ 

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ , ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋ ರೈತರು ರಾಜ್ಯದ 122 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳು & ಸುಮಾರು 826 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 
 

02 July 2026 09:15 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ..
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿವಾದ ಸದ್ದುಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 
 

02 July 2026 09:09 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಕೊಟ್ಟೂರು ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನನಾಯಕ ಹಟ್ಟಿಯ ಬಿಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ತರಲು ಶ್ರೀಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಚಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ತಾವರೆಕೆರೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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