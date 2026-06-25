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Kannada Breaking News LIVE : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಸಿಎಂಗಳ ಎದುರೇ ನಾಯ್ಡು ಮೋದಿ ಗುಣಗಾನ.. ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಗೆಳೆಯನ ನಿಗೂಢ ಸಾವು.. ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿವು

Karnataka News LIVE Updates : ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೂತನ ಗ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದರು.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 25, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:31 PM IST
Kannada Breaking News LIVE : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಸಿಎಂಗಳ ಎದುರೇ ನಾಯ್ಡು ಮೋದಿ ಗುಣಗಾನ.. ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಗೆಳೆಯನ ನಿಗೂಢ ಸಾವು.. ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿವು
25 June 2026 05:30 PM (IST)

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್: ಡಿಸಿಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 2ನೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಜೂನ್ 27ರಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಲು ತಾವು ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

25 June 2026 05:22 PM (IST)

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಾಕ್ 

ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ, 'ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
 

25 June 2026 05:18 PM (IST)

"ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಕೇಸರಿಮಯ" ವಿವಾದಕ್ಕೆ NCERT ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ‘R3’ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ‘ಕೃಷ್ಣ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ‘ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ’ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (NCERT) ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

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N. Chandrababu Naidu
Krishi Thapanda

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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Kannada Breaking News LIVE : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಸಿಎಂಗಳ ಎದುರೇ ನಾಯ್ಡು ಮೋದಿ ಗುಣಗಾನ.. ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಗೆಳೆಯನ ನಿಗೂಢ ಸಾವು.. ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿವು
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