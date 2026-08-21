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Kannada News LIVE : ನಾಡಿನೆಲ್ಲಡೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಯ್ತು "ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌" ಕಟೌಟ್‌

Kannada News LIVE: ಇಂದು ನಾಡಿನೆಲ್ಲಡೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ..ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕಟೌಟ್‌ಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್‌ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 21, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:30 AM IST
Kannada News LIVE : ನಾಡಿನೆಲ್ಲಡೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಯ್ತು "ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌" ಕಟೌಟ್‌
21 August 2026 09:30 AM (IST)

Kannada News LIVE :ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಪೋಲಿಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಪೋಲಿಸರ ವಶಕ್ಕೆ
ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ  Income  tax ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಪೋಲಿಸರು 
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ವೀರಸಂದ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ವಾಹನವನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಕ್ರೆಟ ಕಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಣ ಪತ್ತೆ
ಕಳೆದ 18ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು
 

21 August 2026 09:23 AM (IST)

Kannada News LIVE : ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು App ಆಧಾರಿತ Cab ಚಾಲಕರಿರೋದು ಪತ್ತೆ

Kannada News LIVE : ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು App ಆಧಾರಿತ Cab ಚಾಲಕರಿರೋದು ಪತ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳೇ ಹೊಣೆ ಆದ್ರಾ..?
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು App ಆಧಾರಿತ Cab ಚಾಲಕರಿರೋದು ಪತ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಚಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ
Ola 45 ಸಾವಿರ, Uber 77 ಸಾವಿರ, Rapido 75 ಸಾವಿರ ಚಾಲಕರು
ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆಷ್ಟು..? ಹೊರರಾಜ್ಯದವರಿನ್ನೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ
 

21 August 2026 09:19 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ

Kannada News LIVE Updates: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ  1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 
 

21 August 2026 09:08 AM (IST)

Kannada News LIVE : ನಾಡಿನೆಲ್ಲಡೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಯ್ತು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಟೌಟ್‌ (394536)

Kannada News LIVE : ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.. 
ಎಲ್ಲೆಡೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಸದ ಆರಂಭದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡೆವೆಯೂ ಹಬ್ಬದ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆಯೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೂವು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. 
 

21 August 2026 09:08 AM (IST)

Kannada News LIVE : ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.. 
ಎಲ್ಲೆಡೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಸದ ಆರಂಭದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡೆವೆಯೂ ಹಬ್ಬದ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆಯೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೂವು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. 
 

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ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಕ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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Kannada News LIVE : ನಾಡಿನೆಲ್ಲಡೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಯ್ತು "ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌" ಕಟೌಟ್‌
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