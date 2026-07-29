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Kannada Breaking News : ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ!

Karnataka News : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. 

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 29, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:59 AM IST
Kannada Breaking News : ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ!
29 July 2026 10:28 AM (IST)

Kalaburgi News: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಚು

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತಡರಾತ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಲೂಟಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುರ ಸಮೀಪದ ಕಮಲ್ ನಗರ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

29 July 2026 10:20 AM (IST)

Karnataka cabinet : ಇಂದು ರಾಹುಲ್-ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ನಿರ್ಧಾರ?

ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸಚಿವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

29 July 2026 10:16 AM (IST)

DK Shivakumar cabinet: ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 

  1. ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ – ಕಲಬುರಗಿ
  2. ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ – ವಿಜಯಪುರ
  3. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ – ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
  4. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ – ಬೆಂಗಳೂರು
  5. ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ – ಕೊಡಗು
  6. ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ – ದಾವಣಗೆರೆ
  7. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ – ಬೆಳಗಾವಿ
  8. ರಘುಮೂರ್ತಿ – ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
  9. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಂ – ಬಳ್ಳಾರಿ
  10. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ – ಮೈಸೂರು
  11. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ – ಬಾಗಲಕೋಟೆ
  12. ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ – ಚಾಮರಾಜನಗರ
  13. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ – ಹಾವೇರಿ
  14. ಆನೇಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ – ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
  15. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ – ಮಂಡ್ಯ
  16. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ – ಧಾರವಾಡ
  17. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ – ಹಾಸನ
  18. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ – ಕೋಲಾರ
  19. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ – ಬೆಂಗಳೂರು
  20. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ – ಬೆಳಗಾವಿ
29 July 2026 10:11 AM (IST)

Congress MLC Fraud: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLC ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ!

ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ (Politics) ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಡೋದೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್‌ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಸಂಘಟನೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂದು ನಿರಂತರ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಸಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ (Social Worker) ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ನಾಯಕರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಕೈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 1 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

29 July 2026 09:59 AM (IST)

Mobile veterinary clinic : ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಳಲುವ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 30 ರಿಂದ 'ಮೊಬೈಲ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ' (ಸಂಚಾರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.

29 July 2026 09:55 AM (IST)

Ramanagar News:ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೂ ಭುಗಿಲೇಳಲಿದೆಯಾ 'ಜೆನ್-ಜಿ' ಕ್ರಾಂತಿ?

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಜೆನ್-ಜಿ' (Gen Z - ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋರಾಟದಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

29 July 2026 09:54 AM (IST)

Kodagu Elephant Death:  ತಾಯಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆ

ತಾಯಿ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾಗದು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಸಮೀಪದ ಆನಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಡಾನೆ ಸಾವಿನ ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಯಿ ಆನೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತು, ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಡಲಾಗದೆ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿಯಾನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತ್ತು.
 

29 July 2026 09:43 AM (IST)

Bengaluru News: Swiggy ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ

ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ (Swiggy) ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸಂಘ, ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

29 July 2026 09:34 AM (IST)

Maganur Basappa State Award : ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಗದಗ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಗದಗ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠ, ಗದಗ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶರಣ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. 

 

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TAGS:
Kannada News Live
karnataka weather d k shivakumar news
Karnataka news today

About the Author

Chetana Devarmani

Chetana Devarmani

"*ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ* ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿಯವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಓದುಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶಿಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿಯವರು ಓದುಗ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ."

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