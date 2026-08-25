Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • / Kannada News ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರು.. ಕೈ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ... ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ!...
Live Now

Kannada News ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರು.. "ಕೈ" ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ... ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ!...

Kannada News LIVE Updates: ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಕ್‌ ಕೊಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆ (Heavy rain) ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಇಂದು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 25, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:30 AM IST
Kannada News ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರು.. "ಕೈ" ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ... ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ!...
Image Credit: Live
25 August 2026 10:22 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಮಂಡ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು....

Kannada News LIVE Updates: ಮಂಡ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು....

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ CWRC ಆದೇಶ ಹಿನ್ನಲೆ...

ಆದೇಶ ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು....

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ...

ಮಂಡ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ...

ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ CWRCಗೆ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ..

ಎರಡು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ...
 

25 August 2026 09:49 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ ಗವರ್ನರ್..?

Kannada News LIVE Updates: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ ಗವರ್ನರ್..?

ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ,ಮಾಜಿ‌ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣು ಕಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ,ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 
 

25 August 2026 09:43 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Kannada News LIVE Updates: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಟೀಸರ್‌ ಟೈಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ
 

25 August 2026 09:36 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್‌ ಮಾತು

Kannada News LIVE Updates: ಯಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟ ಸಿಎಂ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗುವವರೆಗಿನ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

25 August 2026 09:33 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ

Kannada News LIVE Updates: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೋಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಗೋ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಗೋ ಹತ್ಯೆ, ಸಾಗಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ

ಅಕ್ರಮ ಗೋ ಕಳ್ಳತನದ ವೇಳೆ ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗೋಭಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪ

ಗೋಪಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ

25 August 2026 09:30 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು

Kannada News LIVE Updates: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗೆ  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾಕುಮಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೋ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಅನುಭವಿಗಳು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
 

25 August 2026 09:27 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ

Kannada News LIVE Updates: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಇಂದು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Karnataka Weather
karnatka rain
Karnataka news today
karnataka news live
karnataka live updates
Karnataka Reservoirs Water Level
karnataka weather news live
Kannada News Live
Karnataka rains
Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ!...

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ: ₹2,000 ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
2
3
4
5