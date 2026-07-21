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Kannada Breaking News :ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ

Kannada Breaking News LIVE:ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಕಮ್ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 11 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಸೆಂ.ಮೀ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ  7 ಸೆಂ.ಮೀ, ಮಂಗಳೂರು  7 ಸೆಂ.ಮಿ, ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ 70.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 40.6 ಮಿ.ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು HALನಲ್ಲಿ 10.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 21, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:32 AM IST
Kannada Breaking News :ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
21 July 2026 10:18 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ್‌ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ
ಗಣೇಶ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ್‌ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆಬಿಜಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನವಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
 

21 July 2026 10:07 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವೇಶ್ಯಾ*ವಾಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವೇಶ್ಯಾ*ವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

21 July 2026 10:04 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕಾಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ..

ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕಾಬಲೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ರೈತನಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..
ಹಣ ಪಡೆಯುತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

21 July 2026 10:04 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕಾಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ..

ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕಾಬಲೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ರೈತನಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..
ಹಣ ಪಡೆಯುತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

21 July 2026 09:48 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 26ರಿಂದ ಜುಲೈ 16ರವರೆಗೆ 12 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

21 July 2026 09:43 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭ

ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:45ರಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ನಾಗಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ. 

21 July 2026 09:40 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮಗನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಂದೆಯ ಹ*ತ್ಯೆಗೈ

ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮಗನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಂದೆಯ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ

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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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