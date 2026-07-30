/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ.. ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಲ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌!

Ballari: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಾ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗಾಗಿ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಎಸ್. ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ (Ex MLA MS Somalingappa), ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೇರುಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಶವವನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 20 ವರ್ಷದ ರೀಮಾ ಕುಮಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದವರಾದ ಈ ದಂಪತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗೇರುಪಾಳ್ಯದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೀಮಾ ಕುಮಾರಿ ಮನೆಗೆ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಮನೆ ಸಮೀಪದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಮನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೇಳೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಮೀಪ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ರೈತರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟದ ರೂಪು ರೇಷೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿರೊ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ತೀರ್ಪು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಡಿಕೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಲಾಬಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಡಿಕೆಶಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಜಾತಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆದ್ಯತೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 29 ಮಂದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಂಗಾಯತ
1)ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ
2)ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್
3)ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್
4)ಯಶವಂತ ರಾಯ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
5)ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡ
6)ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
7)ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
8)ವಿಜಯಾನಂದಕಾಶಪ್ಪನವರ್
ಒಕ್ಕಲಿಗ
1)ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
2)ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
3)ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
4)ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
1)ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್
2)ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
3)ಆನೆಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ
4)ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ
5)ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
6)ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ
1)ಟಿ.ರಘು ಮೂರ್ತಿ
2)ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
3)ಜೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶ
4) ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಮ್
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ
1)ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
2)ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್
3)ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್
4)ತನ್ವಿರ್ ಸೇಠ್
5)ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ
1)ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
2)ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು
3)ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್
4)ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ
5)ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು
6)ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ
ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ; ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್?
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸುವ ವಿವಾದ ಇದೀಗ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ನಾಳೆ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡು ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಮರು ವಾಪತಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ZEE Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ.