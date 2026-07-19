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Kannada Breaking News : ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಜೈಲಿಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್​​ ರೇವಣ್ಣ

 Kannada Breaking News LIVE: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ (ಜುಲೈ 18) ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 19, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:08 AM IST
Kannada Breaking News : ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಜೈಲಿಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್​​ ರೇವಣ್ಣ
19 July 2026 10:24 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು

ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಿಧನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
 

19 July 2026 09:50 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ದೇವೆಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇರು.. ಅನೇಕರನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದವರು
ಅಂತಹ ಬೇರು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

19 July 2026 09:47 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ
ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

19 July 2026 09:43 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates:ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..

ಬಳ್ಳಾರಿ KMFನಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು..ಈ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ, ಆಗ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಗಳು ನೆನೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರುವ ದನದ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಕ್ರಮ‌ದಾಸ್ತಾನು ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ‌ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ದಾಳಿ ವೇಳೆ KMF ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಇನ್ನು 10 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 860 ಪಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು..ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು, ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು..
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕನ್ನ ಪ್ರಭು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

19 July 2026 09:35 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates:  ತೋಪಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾವರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲೆ ಊಟ....

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನ ಆಬಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಪಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾವರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲೆ ಊಟ ಜರುಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತೋಪಿನ ತಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹರಿಸೇವೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹರಿಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾವರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

19 July 2026 09:32 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಾಪ
 ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೆಗೌಡರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 
 

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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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