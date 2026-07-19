/ Kannada Breaking News : ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಜೈಲಿಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್​​ ರೇವಣ್ಣ

Karnataka News LIVE Updates: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು
ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಿಧನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ದೇವೆಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇರು.. ಅನೇಕರನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದವರು
ಅಂತಹ ಬೇರು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ
ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates:ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..
ಬಳ್ಳಾರಿ KMFನಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು..ಈ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ, ಆಗ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಗಳು ನೆನೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರುವ ದನದ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಕ್ರಮದಾಸ್ತಾನು ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ದಾಳಿ ವೇಳೆ KMF ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಇನ್ನು 10 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 860 ಪಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು..ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು, ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು..
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕನ್ನ ಪ್ರಭು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ತೋಪಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾವರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲೆ ಊಟ....
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನ ಆಬಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಪಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾವರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲೆ ಊಟ ಜರುಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತೋಪಿನ ತಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹರಿಸೇವೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹರಿಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾವರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Karnataka News LIVE Updates ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಾಪ
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೆಗೌಡರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪದ ಅಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಬಂಧು-ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.