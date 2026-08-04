/Kannada Breaking News : ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ

Karnataka News LIVE Updates: ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ
ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಟಿಟಿವಾಹನ ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟಶಾತ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದು, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಪುಟ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆದರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
Karnataka News LIVE Updates: ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಡುವಿನ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
Karnataka News LIVE Updates: KPSC ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ CBI ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಒತ್ತಾಯ..
KPSC ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ CBI ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ABVP ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರ ಒಳಗೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಗಡವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಸಾಮಿ
ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಜೆಕೆ@ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್
2 ಕೊಲೆ,1ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, 3ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆನೇಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್
Karnataka News LIVE Updates: ಇಂದಿನ KRS ಡ್ಯಾಂನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ: 124.80 ಅಡಿ
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 103.40 ಅಡಿ.
ಒಳ ಹರಿವು : 31,122 ಕ್ಯೂಸೆಕ್.
ಹೊರ ಹರಿವು : 1,882 ಕ್ಯೂಸೆಕ್.
ಗರಿಷ್ಟ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 49.452 TMC.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ : 25.594 TMC.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ KRS.
Karnataka News LIVE Updates: KRSಗೆ ಬಂತು ಜೀವಕಳೆ.
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನಲೆ KRSಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ.
103 ಅಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ KRS ಡ್ಯಾಂ ನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ.
ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಿರೋ ನೀರು.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ 12 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ.
KRS ಜಲಾಶಯದ ಕೇವಲ ಭರ್ತಿಗೆ 21 ಅಡಿ ಬಾಕಿ.
Karnataka News LIVE Updates: ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಅಸಮಾಧಾನ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಇದು ಕಾಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ಭೇಟಿ
ನೂತನ ಸಚಿವ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.