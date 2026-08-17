Kannada News LIVE Updates: ಭರ್ತಿಯಾದ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ (ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಭರ್ತಿಯಾದ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ (ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರವಾರದ ಮೂಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಾದ ಆಶಾ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಗರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹುತ್ತಗಳಿಗೆ ಕೊಡಗಟ್ಟಲೆ, ಬಕೆಟ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಾಲನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹುತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.
Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ (Renukaswamy Murder Case) ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದಿಗೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 59 ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬದಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 59 ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬದಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಘಟನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ತಣ್ಣಗಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೂಟೌಟ್ ಘಟನೆಗೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ Zee Kannada News Website ಸದಾ ನೋಡುತ್ತಿರಿ...