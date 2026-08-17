Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Kannada News LIVE: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ... ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ!
Live Now

Kannada News LIVE: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ... ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ!

Kannada News LIVE Updates: ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 59 ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬದಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Zee Kannaa News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.  
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:58 PM IST
Kannada News LIVE: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ... ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ!
17 August 2026 05:58 PM (IST)

Kannada News LIVE: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ... ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ!

Kannada News LIVE Updates:  ಭರ್ತಿಯಾದ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ

 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ (ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

17 August 2026 05:56 PM (IST)

Kannada News LIVE Updates:  ಭರ್ತಿಯಾದ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ

 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ (ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಜಾ ಲಖಮಗೌಡಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

17 August 2026 05:28 PM (IST)

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾರವಾರದ ಮೂಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಾದ ಆಶಾ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಗರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹುತ್ತಗಳಿಗೆ ಕೊಡಗಟ್ಟಲೆ, ಬಕೆಟ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ  ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಾಲನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹುತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

17 August 2026 05:25 PM (IST)

ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್!‌

Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ (Renukaswamy Murder Case) ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಇಂದಿಗೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 59 ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬದಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
karnataka Cauvery Water issue
Karnataka news today
karnataka news live
karnataka live updates
cwma water release
DK Shivakumar News
Trigrahi Yoga 2026
karnataka breaking news today news
Kannada News Live
Darshan case
Renukaswamy Case

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ!.. ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
2
3
4
5