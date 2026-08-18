/Kannada News : ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ

ನಾಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಂಡಳಿಯ 31 ನೇ ಸಭೆ (South Council Conference)ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 19 & 20 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು,ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ,ಪುದುಚರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂ & ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವರು.
ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ತಗ್ಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು 23 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ 20 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 3.4 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ 29.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ 13.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಬೇಲೂರು/ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ CRSನಲ್ಲಿ 10.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಮೈಸೂರಿನ ನಾಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 8.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 0.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 0.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 0.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ 2.0 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ.
ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಧರಣಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿಯದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಸದನ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (EtO) ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ FSSAIಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮನವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,54,425 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,42,700 ಆಗಿದೆ.
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (CLP) ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಈಗ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ತಂದಿಟ್ಟರೇ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Kannada News : ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಈಗ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (CLP) ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (EtO) ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ FSSAIಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮನವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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