/ Kannada Breaking News ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ

Karnataka News LIVE Updates: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರ ಸಭೆ ಕರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
Karnataka News LIVE Updates: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ Ever ಎಂದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ!
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ Ever ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
ಸೆ.1 ರಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಸಫಾರಿಗೆ 650ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ದರ 1,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಈ ಹಿಂದೆ 350 ರೂ. ಇದ್ದ ದರ 500 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ
ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್ 1000 ರೂ.ನಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ
Karnataka News LIVE Updates: ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು
ವಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಮಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಬರೋದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೇಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ..
ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೇಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಠಾಣೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್'ಟೇಬಲ್ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಕಲಬುರಗಿ ಅಪ್ಪಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ
ಕಲಬುರಗಿ ಅಪ್ಪಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದ್ದು, ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಬೈಕ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಟಿಪ್ಪರ್
ಬೈಕ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹರಿದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.