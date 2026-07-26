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  • / Kannada Breaking News ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ
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 Kannada Breaking News ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ

Karnataka News LIVE Updates: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ  ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 26, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:31 AM IST
 Kannada Breaking News ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ
26 July 2026 10:13 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರ ಸಭೆ ಕರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
 ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
 

26 July 2026 10:06 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ Ever ಎಂದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ!

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ Ever  ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

26 July 2026 09:58 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ

ಸೆ.1 ರಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಸಫಾರಿಗೆ  650ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ದರ 1,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಈ ಹಿಂದೆ 350 ರೂ. ಇದ್ದ ದರ 500 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ
ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್  1000 ರೂ.ನಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ

26 July 2026 09:49 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು
 ವಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಮಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಕಾರಣ  ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಬರೋದು ಎರಡು ಗಂಟೆ‌ ಲೇಟ್‌ ಆಗಿದೆ. 

26 July 2026 09:46 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೇಸ್‌ಗೆ  ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ..

ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೇಸ್‌ಗೆ  ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಠಾಣೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್'ಟೇಬಲ್ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
 

26 July 2026 09:37 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಕಲಬುರಗಿ ಅಪ್ಪಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ
ಕಲಬುರಗಿ ಅಪ್ಪಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದ್ದು, ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 
 

26 July 2026 09:33 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಬೈಕ್‌ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಟಿಪ್ಪರ್‌
ಬೈಕ್‌ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಹರಿದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

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TAGS:
Kannada News Live
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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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