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Kannada Breaking News LIVE: ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಏನಂದ್ರು?

Karnataka News LIVE Updates: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 2026ರ ಜುಲೈ 31 ಒಳಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ಅವರ ಖುಷಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 23, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:03 PM IST
Kannada Breaking News LIVE: ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಏನಂದ್ರು?
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI
23 July 2026 06:03 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಕಮಲಪಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡಸಿದರು.

23 July 2026 05:45 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ‌ ಭೀಕರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ‌‌ ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮೆಹಬೂಬ್‌ಅಲಿ ಶೇಖ್ (40) ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂ‍ಚಾರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  
 

23 July 2026 05:15 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌ ಅವರು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾಕೆ‌ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜೊತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ, ನೇಪಾಳದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಾರ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 

23 July 2026 05:12 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಜನತೆಗೆ ಮೋದಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ, 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಎಐ ಬಳಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡಿತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 

23 July 2026 05:02 PM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊತ್ವಾಲ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖುಷಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲಿ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ನಾನು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 

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About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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