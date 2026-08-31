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Kannada News LIVE: ದರ್ಶನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆ...ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HDK ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 Kannada News LIVE Updates ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಯಾಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್‍ಸಿ (KPSC) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಆರ್‌ಡಿ (KPRD) ನೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನೇರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಚಿವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 31, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:08 AM IST
Kannada News LIVE: ದರ್ಶನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆ...ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HDK ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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