Kannada News LIVE: ದರ್ಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿಕೆ...ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HDK ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
Kannada News LIVE Updates ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಯಾಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ (KPSC) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಆರ್ಡಿ (KPRD) ನೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ನೇರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಚಿವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published: Aug 31, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:08 AM IST