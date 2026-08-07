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ಶಿವಂ ಅಸೋಶಿಯೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಇಡಿ ಶಾಕ್!.. ಕೈ ವಿರುದ್ಧ "ಸಭಾಪತಿ" ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಸಿದ್ಧತೆ

Kannada News LIVE Today : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 14ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಇಂದೇ ನೀಡಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:05 PM IST
ಶಿವಂ ಅಸೋಶಿಯೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಇಡಿ ಶಾಕ್!.. ಕೈ ವಿರುದ್ಧ "ಸಭಾಪತಿ" ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಸಿದ್ಧತೆ
Image Credit: Kannada News, basavaraj Horatti, DK Shivakumar, R Ashok, Karnataka speaker
07 August 2026 06:54 PM (IST)

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಶಿವಂ ಅಸೋಶಿಯೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಇಡಿ ಶಾಕ್!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮೀಷವೊಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಂಚ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ, ಶಿವಂ ಅಸೋಶಿಯೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಮನೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಎಂಡಿ ಸುಭಾಷ್ ನಂದರಗಿ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಇಡಿ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ 'ಬರ್ಡ್ಸ್' (BUDS) ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಬಾಮೈದ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

07 August 2026 06:02 PM (IST)

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ: ಪೊಲೀಸ್-ವಿವಿ ಸಮನ್ವಯ...

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ: ಪೊಲೀಸ್-ವಿವಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸ ಸಾವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿ ಒಳಗಿನ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿವೇಗದ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ, ಅನಧಿಕೃತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

07 August 2026 05:47 PM (IST)

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ - ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟ  ...

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ - ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟ  

ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು 'ಗೂಂಡಾ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌. ಅಶೋಕ್, ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ಸರ್ಕಾರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣದ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
 

07 August 2026 05:45 PM (IST)

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ನಾಳೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು!...

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ನಾಳೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು!

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ಕೊನೆಯ ಗಡುವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಎಲ್‌ಒ (BLO) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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TAGS:
Basavaraj Horatti
DK Shivakumar
R Ashok
Karnataka politics news

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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