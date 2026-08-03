/ Kannada Breaking News LIVE: ಮಲೆನಾಡು-ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರಣ ಕೇಕೆ!.. ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕ

Karnataka News LIVE Updates: ಲೇಡೀಸ್ ಪಿಜಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನ.
ನಗರದ ಕೋರಮಂಗಲ ಬಳಿಯ ಎಸ್ ಜಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಪಿಜಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ
Karnataka News LIVE Updates: ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ.
ಇತ್ತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಹಿನ್ನಲೆ
ಮಳೆಯಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರ-ಮಂತುರ್ಗಾ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಂತಹ ತುತ್ತು.. ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾ, ಎಲ್ಲದರ ದರವು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದವಸ-ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ,ಬಡವರ ಬದುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ವೈಫಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಬರ ಎಳೆದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ವದಂತಿಗೆ KEA ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ವದಂತಿಗೆ KEA ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದಿದ್ದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. OMR–ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ
ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ KEA ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
*ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು KEA ಕೋರಿಕೆ,
*OMRನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸುವ ಅವಕಾಶ
*ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಖಲು
*ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
Karnataka News LIVE Updates: ಮಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 3) ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಹವಾಮಾನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಂಜಿತ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದರು.
Karnataka News LIVE Updates: ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ 197 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು (66 ಮಿ.ಮೀ), ಉಡುಪಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (60 ಮಿ.ಮೀ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (58 ಮಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಿರ್ಸಿ (52.5 ಮಿ.ಮೀ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 37.8 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡದಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಜನಿ ಹಾಗೂ ವೀರ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಿಂದ 1.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಇತ್ತ ಭೀಮಾ ನದಿಯೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಬಳಿಯ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುತೇಕ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮನೆ ಮಂದಿಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಗುಂಬೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಳೆಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.