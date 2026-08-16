/Kannada News LIVE: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೂವರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ, ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನೂರು ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News LIVE Today: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನೂರು ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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