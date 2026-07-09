/Kannada Breaking News : ಕುಡಚಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ ಕರ್ನಾಟಕ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

Kannada Breaking News LIVE: ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರವಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ
ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರವಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಗೆ ಯತ್ನ..
ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಡೆಡ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಘುಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವ
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಘುಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ 1.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ತಿಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಹಿನ್ನಲೆ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1592.95 ಅಡಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀಲಕಂಠ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಡಿದ್ದು,ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದಿದ್ದಾನೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಚೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಜೀವಭಯ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ಜೀವಭಯ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: KRS ಡ್ಯಾಂ ಒಳ ಹರಿವು ಏರಿಕೆ
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಿನ್ನಲೆ KRS ಡ್ಯಾಂ ಒಳ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 12 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಒಳ ಹರಿವು ದಾಟಿದ್ದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.
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Kannada Breaking News LIVE: ಉಗಾರ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾದ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗಾರ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಸಾಲದ ಬಾದೆಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ
ಸಾಲದ ಬಾದೆಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 54 ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ
Kannada Breaking News LIVE: ಫುಟ್ಪಾತ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೂ ಒಂತು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್
ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೂ ಒಂತು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ.
ಫುಟ್ಪಾತ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೂ ಒಂತು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್
Kannada Breaking News LIVE: ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೂ ಒಂತು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ.