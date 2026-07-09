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Kannada Breaking News : ಕುಡಚಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ ಕರ್ನಾಟಕ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

Kannada Breaking News LIVE : ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ 88.5 ಮಿ.ಮೀ. ದಾಖಲು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) – 21.0 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಶಿರಸಿ – 18.0 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ‌ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 09, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:40 AM IST
Kannada Breaking News : ಕುಡಚಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ ಕರ್ನಾಟಕ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ
09 July 2026 10:32 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರವಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ 
ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರವಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

09 July 2026 10:30 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಗೆ ಯತ್ನ..

ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ  ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಡೆಡ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
 

09 July 2026 10:07 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಘುಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವ
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಘುಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ 1.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ತಿಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

09 July 2026 10:04 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಹಿನ್ನಲೆ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.  ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1592.95 ಅಡಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
 

09 July 2026 09:55 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ‌ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ‌ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀಲಕಂಠ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ‌ನಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಡಿದ್ದು,ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದಿದ್ದಾನೆ.
 

09 July 2026 09:51 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಚೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಜೀವಭಯ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ಜೀವಭಯ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

09 July 2026 09:40 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE:  KRS ಡ್ಯಾಂ ಒಳ ಹರಿವು ಏರಿಕೆ
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಿನ್ನಲೆ KRS ಡ್ಯಾಂ ಒಳ ಹರಿವಿನ‌ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 12 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಒಳ ಹರಿವು ದಾಟಿದ್ದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. 
 ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ:  ಜುಲೈ9ರಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

09 July 2026 09:39 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಉಗಾರ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾದ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗಾರ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. 
 

09 July 2026 09:38 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಸಾಲದ ಬಾದೆಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ
ಸಾಲದ ಬಾದೆಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 54 ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಎಂಬಾತ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ
 

09 July 2026 09:37 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೂ ಒಂತು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್

ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೂ ಒಂತು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ.

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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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