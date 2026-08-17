/Kannada News LIVE: ತಮಿಳರ ಹ*ತ್ಯಾಕಾಂಡವೆಂದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಕಿಡಿ, ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ 7 ಭಕ್ತರು ಸಾ*ವು!

Karnataka News Live Update: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಜಿಪಿ ಫುಲ್ ಗರಂ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಿನ್ನ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿಮಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live Update: JDS ಮುಖಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್
ಹುಳಿಮಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಅರುಣ್ ಎಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Karnataka News Live Update: ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಇಟಿ ಕಾಯಿಲೆ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೇಕೆಗಳ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 30 ಮೇಕೆಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಮೇಕೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಕೆಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೇಕೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live Update: ನಾಗರಪಂಚಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಾ*ವು
ಬಿಹಾರದ ಲಖಿಸರಾಯ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಶೋಕಧಾಮ ದೇವಾಲಯ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ 7 ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live Update: ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳರಾದ ಆಂಥೋನಿ ಸಾಮಿ, ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live Update: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ತಮಿಳರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳರಾದ ಆಂಥೋನಿ ಸಾಮಿ, ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಲಖಿಸರಾಯ್ನ ಅಶೋಕಧಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ 7 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾರೀ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
BJP ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬೀನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಮ್ 2029 ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೂಡ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಆಗಲಿದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ, ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.