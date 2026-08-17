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Kannada News LIVE: ತಮಿಳರ ಹ*ತ್ಯಾಕಾಂಡವೆಂದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಕಿಡಿ, ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ 7 ಭಕ್ತರು ಸಾ*ವು!

Karnataka News Live Update: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ತಮಿಳರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳರಾದ ಆಂಥೋನಿ ಸಾಮಿ‌, ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್‌ ರೋಸ್‌ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಲಖಿಸರಾಯ್‌ನ ಅಶೋಕಧಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ 7 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 17, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:57 AM IST
Kannada News LIVE: ತಮಿಳರ ಹ*ತ್ಯಾಕಾಂಡವೆಂದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಕಿಡಿ, ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ 7 ಭಕ್ತರು ಸಾ*ವು!
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI
17 August 2026 09:56 AM (IST)

ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧಡಿಜಿಪಿಫುಲ್‌ ಗರಂ

Karnataka News Live Update: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ  ಡಿಜಿಪಿ ಫುಲ್‌ ಗರಂ  

ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಫುಲ್‌ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ನಿನ್ನ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಸೇರಿ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿಮಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
 

17 August 2026 09:39 AM (IST)

JDSಮುಖಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್

Karnataka News Live Update: JDS ಮುಖಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ 

ಹುಳಿಮಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಅರುಣ್ ಎಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

 

17 August 2026 09:28 AM (IST)

ಮೇಕೆಗಳಿಗೆಇಟಿ ಕಾಯಿಲೆ

Karnataka News Live Update: ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಇಟಿ ಕಾಯಿಲೆ

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೇಕೆಗಳ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 30 ಮೇಕೆಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಮೇಕೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಕೆಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೇಕೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

 

17 August 2026 09:27 AM (IST)

ನಾಗರಪಂಚಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಾ*ವು

Karnataka News Live Update: ನಾಗರಪಂಚಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಾ*ವು 

ಬಿಹಾರದ ಲಖಿಸರಾಯ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಶೋಕಧಾಮ ದೇವಾಲಯ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ 7 ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. 
 

17 August 2026 09:22 AM (IST)

ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ

Karnataka News Live Update: ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು‌ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳರಾದ ಆಂಥೋನಿ ಸಾಮಿ‌, ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್‌ ರೋಸ್‌ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 
 

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About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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