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ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ದಿ. ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ

 Karnataka News LIVE Updates: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘೋಸಾಯ್ ಘಾಟ್ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದಿಕ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 13, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:00 PM IST
ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ದಿ. ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ
13 July 2026 06:54 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗುಂದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ'ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಮುರಿದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

13 July 2026 06:51 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್' ಸೇವೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೋಮವಾರ) ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಕಡವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೂರು ಮತ್ತು ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಲ್ ಹಾಗೂ ಜೋಗ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಇದೇ ಲಾಂಚ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

13 July 2026 06:49 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸೌಜನ್ಯ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

13 July 2026 06:47 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ,ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,15 ರಂದು ಕಾವೇರಿ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ 16 ರಂದು ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ,ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದನಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ,ರೈತರು ಧೃತಿಗೆಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
 

13 July 2026 06:28 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಕುರಿತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಳಂಬದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ

13 July 2026 06:07 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪರ ಇರುವ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಲಾಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿರುವ ಅವರು, ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

13 July 2026 05:54 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬುಧವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 'ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳನ್ನು (ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು) ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. "ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲಾ 20 ರೂ, 50 ರೂ ಹಾಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು, "ನಮಗೆ ಸಾಲವೂ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ; ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸತಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಮನದಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ, ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾರ ವಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾ ಹಳ್ಳೂರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಚನಾ ಬಂಟನೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

13 July 2026 05:39 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು (ಟ್ರಾಫಿಕ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿಜಿ-ಐಜಿಪಿ) ಆದ ಡಾ. ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತೀಕ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಬೂರಾಮ್‌ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಡಿಸಿಪಿಗಳು (DCP) ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಚಿವರಿಗೆ ನಗರದ ಸದ್ಯದ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

13 July 2026 05:30 PM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ದಿ. ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ತದಸೋದ್ದ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ" ಎಂದು ಅವರ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಕೊನೆ ಆಸೆಯಂತೆಯೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನವೀನ್, "ಹಿಂದೆ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮಗನ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದು, 'ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನೂ ಇದೇ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಂದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಸುತ್ತ ಎದ್ದಿದ್ದ ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅಮ್ಮನವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹಲವು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಹಾಗೂ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸಲು ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನವೀನ್ ತಂಡ, ಮೈಸೂರಿನ ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ದಿ. ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

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About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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