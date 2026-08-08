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Kannada News: ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌.. ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವಾಗ..?

Kannada News: ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಣದೀಪ್‌ ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ನೂತನ ಸಚಿವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್‌ 8ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 08, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:19 PM IST
Kannada News: ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌.. ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವಾಗ..?
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI
08 August 2026 07:18 PM (IST)

Kannada News: ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅದ್ಧೂರಿ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನೇ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

 

08 August 2026 06:38 PM (IST)

Kannada News LIVE Today: ಲಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇರಿಂಗೆ ಮೇಲೆಯೇ...

Kannada News LIVE Today: ಲಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇರಿಂಗೆ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿ ಚಾಲಕ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಷ್ಟಗಿ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಲಾರಿ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಇನ್ಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ (60) ಮೃತ ಚಾಲಕ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಥುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದತಾಘಾತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದ ಚಾಲಕ. ಯಾವುದೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತವಾಗದಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಳಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

08 August 2026 06:33 PM (IST)

Kannada News LIVE Today: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ...

Kannada News LIVE Today: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೊಡಗು ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಣಚ್ಚಿ ಹಾಡಿ ಮಾರಕ್ಕ (51) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕುಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೇರಳದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

08 August 2026 06:08 PM (IST)

Kannada News LIVE Today: ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ...

Kannada News LIVE Today: ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 

08 August 2026 05:31 PM (IST)

Kannada News LIVE Today: ಖಡ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನೂತನ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ‌ ಅವರು...

Kannada News LIVE Today: ಖಡ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನೂತನ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ‌ ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಋೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನೂತನ ಸಚಿವರು, ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಖಡ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸವದಿಯಿಂದ ಖಡ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಖಡ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಕೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 
 

08 August 2026 05:20 PM (IST)

Kannada News LIVE Today: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರನ್ನ...

Kannada News LIVE Today: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ‌ಮುಂದಾಗಿದೆ. "ಅಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತ" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡದೆಯೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ‌.

 

08 August 2026 05:01 PM (IST)

Kannada News LIVE Today: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ...

Kannada News LIVE Today: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ AMB ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್, ಕಿಯಾರಾ‌ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ನಯನತಾರಾ, ಸುತಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಆಗಮನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

 

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About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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