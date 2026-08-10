Kannada News LIVE Today: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೂ ಬೈರಮಮಗಲ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿಲ್ಲಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಬಂಗ್ಲೆ, ಲಕ್ಷೀಸಾಗರ, ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಶೇಷಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕಣಿಮಿಣಿಕೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಎಂ.ಸಿರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಕುಂಬಳಗೂಡು, ದೊಡ್ಡ ಆಲದದಮರ ಕ್ರಾಸ್, ಅಂಚೆಮಾಳೆ, ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ನೈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
Kannada News LIVE Today: ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾವಗಡ, ಶಿರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News LIVE Today: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ಗೆ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲಿ ನಗರದ ಸಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ಗೆ ವೃದ್ಧ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ (70) ಎನ್ನುವರು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇವರು ಕುರಿಗಾಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಾದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Kannada News LIVE Today: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ UBಸಿಟಿಯ ಸ್ಕೈಲಾಂಜ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. UBಸಿಟಿಯ 16ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಲಾಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶುಚಿತ್ವ ಎಲ್ಲ, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಟೇಲ್ ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಕೆಜಿ ಮಾಂಸ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಟೇಲ್ ಸ್ಕೈಲಾಂಜ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ.
Kannada News LIVE Today: ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆಯಿತು, ಇದೀಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಸರದಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪಿಜಿಗಳ ಆಹಾರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ, ದಿನ ಮುಗಿದಿರುವ ಆಹಾರ ಪತ್ತೆ ಆಗಿವೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Kannada News LIVE Today: ಇಂತಿಂಥ ಖಾತೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆದರು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈತರ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News LIVE Today: ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲೀನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು ಜಿಬಿಎ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಡಬಲ್ ಪೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Kannada News LIVE Today: ವಿಜಯನಗರದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಾಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ನೀರಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
Kannada News LIVE Today: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಇದೇ ವೇಳೆ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಡದಿಯ ಬಿಜಿಎಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ನೈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿದೆ.
Kannada News LIVE Today: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಾ, ಇಲ್ಲ ಅವರ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News LIVE Today: ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಮಾಲೂರು ಹೊರಹೊಲಯದ ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪವರ್ ಶೋಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ಹೊರವಲಯದ ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ್ಯಾಂತ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ, ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆಯೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂದು ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ 220ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್, 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. 3 ಸ್ಟಾರ್, 5 ಸ್ಟಾರ್, 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಕಿಚನ್ ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.