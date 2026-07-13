Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Kannada News: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಎಂದ ಸಿಎಂ, ಮುಂದಿನ 5 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, KEA ನೇಮಕಾತಿ
Live Now

Kannada News: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಎಂದ ಸಿಎಂ, ಮುಂದಿನ 5 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, KEA ನೇಮಕಾತಿ

Karnataka News: KEA ವಿವಿಧ ನೇಮಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೆಆರ್‌ಇಐಎಸ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇದೇ ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಸ್ಟ್‌ 13 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಎಒ 572 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 04 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಹುಡುಕಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಊರು, ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 13, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:35 AM IST
Kannada News: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಎಂದ ಸಿಎಂ, ಮುಂದಿನ 5 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, KEA ನೇಮಕಾತಿ
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI
13 July 2026 10:31 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್ ರಮೇಶ್‌ ಅವರು ಈ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 158ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 130.29 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೆ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
 

13 July 2026 10:27 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಸವಗುಡಿಯ ಕೆ.ಆರ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಸಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪದ್ಮನಗರದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. 

13 July 2026 10:20 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ‌ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಆಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ವಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ. 

 

13 July 2026 10:14 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪಾದಾಚಾರಿ ಸಾವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬಯಲು ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಇದ್ದು 2,184  ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1,216 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.  

 

13 July 2026 10:12 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ SIR ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಶೇಕಡಾ 92.95 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.15 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.54 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 1.44 ಕೋಟಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

13 July 2026 10:09 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬೇಡವೇ?, ಇ-ಬಸ್ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 4,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಜಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.‌

 

13 July 2026 09:51 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಮಂಡ್ಯದ ಜೀವರ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಡಕ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಿರಂಗೂರು ಬಳಿ CDS ನಾಲೆಯ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

13 July 2026 09:47 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ವಿಜಯನಗರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 

13 July 2026 09:43 AM (IST)

​Karnataka News LIVE Updates: ಮಗನಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಳಿ ವಾಸವಿದ್ದ ರೋಷನಬಿ (45) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಈಕೆಯ ಮಗಳು ರಂಜಾನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಗಿದ ಆರೋಪಿ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಳಿ ರೋಷನಬಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
 

13 July 2026 09:33 AM (IST)

ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ 15 ದಿನದ ಮಗು; ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ 15 ದಿನದ ಮಗು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ KA 20 AD 0240 ನೋಂದಣಿಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗ:
ಮಂಗಳೂರು-ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್-ಕಲ್ಲಡ್ಕ-ಮಾಣಿ- ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ನೆಲ್ಯಾಡಿ-ಶಿರಾಡಿ-ಸಕಲೇಶಪುರ- ಹಾಸನ-ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್-ನೆಲಮಂಗಲ-ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

13 July 2026 09:18 AM (IST)

ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವ ವಿವಾಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು (ಜುಲೈ 13) ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  ಶ್ವೇತಾ(25) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಅಕ್ಕನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾಳೆ.

13 July 2026 09:16 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಆಗದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 

13 July 2026 09:08 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಾಡಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮೂರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊರು, ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರ ಆಗಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.‌    
 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Kannada News Live
Karnataka news today
kea requirement 2026
karnataka weather bengaluru weather
kannada breaking news
D k shivakumar news
Bengaluru latest news
karnataka live updates
today news in kannada
Karnataka SIR

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ 4 ತಿಂಗಳು.. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು, ಕಾರಣವೇನು?
Couple incident52 min ago
2
BMTC new rules1 hr ago
3
Cabinet expansion1 hr ago
4
Bengaluru pedestrian 20241 hr ago
5
Karnataka Public Service Commission2 hrs ago