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Kannada News: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್‌, BRB ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಔಟ್.. ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು

Kannada News: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ.     

Written ByBhimappa
Published: Sep 02, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:35 AM IST
Kannada News: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್‌, BRB ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಔಟ್.. ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI
02 September 2026 10:33 AM (IST)

ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿ, ವೃದ್ಧ ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲು

Kannada News LIVE Updates: ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿ, ವೃದ್ಧ ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲು
ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಪಾದಚಾರಿಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ರಿಕ್ಷಾ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (62) ಎಂಬವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 
 

02 September 2026 10:28 AM (IST)

ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ

Kannada News LIVE Updates: ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ
ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್‌ ಅನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಗರ ಸಮೀಪದ ಟಿಸಿಪಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಸೂರ್ಯನಗರ ಸಮೀಪದ ಟಿಸಿಪಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

02 September 2026 10:24 AM (IST)

ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ

Kannada News LIVE Updates: ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ  
ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗದಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಲಿತರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 
 

02 September 2026 10:18 AM (IST)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

Kannada News LIVE Updates: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಗುಡದೂರಿನ ವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುದಬಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಕಿ.ಮೀ ಇಂದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

 

02 September 2026 10:13 AM (IST)

ಮನೆಯಲ್ಲೇಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿದ್ಧ

Kannada News LIVE Updates: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿದ್ಧ

ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಾಳೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

 

02 September 2026 09:51 AM (IST)

ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರೈತರು

Kannada News LIVE Updates: ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರೈತರು

ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರೈತರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫೆರಿಫರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಂದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮೂಲಕ ವಸಂತನರಸಾಪುರದವರೆಗೆ ಫೆರಿಫಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (ಬೈಪಾಸ್) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ.

 

02 September 2026 09:45 AM (IST)

ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ

Kannada News LIVE Updates: ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ

ಆನೇಕಲ್‌ನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಎಸೆದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ. ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಸೆದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

 

02 September 2026 09:42 AM (IST)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಲಾವೃತ

Kannada News LIVE Updates: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಲಾವೃತ

ಗದಗನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಬೆಟಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕಲುಷಿತ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ನಗರಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

 

02 September 2026 09:39 AM (IST)

ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕ

Kannada News LIVE Updates: ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕ

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಯುವಕ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೇನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೆತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕವಲೆತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬೀರೇಶ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ 28 ಮೃತ ಯುವಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನದಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ.  

 

02 September 2026 09:35 AM (IST)

ಮನೆ- ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

Kannada News LIVE Updates: ಮನೆ- ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆ- ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 2026ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

02 September 2026 09:29 AM (IST)

ನೊಣವಿನಕೆರೆ‌ ಶ್ರೀಗಳು ಭವಿಷ್ಯ

Kannada News LIVE Updates: ನೊಣವಿನಕೆರೆ‌ ಶ್ರೀಗಳು ಭವಿಷ್ಯ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ‌ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 2028 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೊಣವಿನಕೆರೆ‌ ಶ್ರೀಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
 

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About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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