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Kannada News LIVE: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ.. ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಘಾತ: 17 ಮಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಆತಂಕ

Kannada News LIVE Updates: ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದರಾಗಿದೆ. 17 ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ 15 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 28, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:33 AM IST
Kannada News LIVE: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ.. ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಘಾತ: 17 ಮಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಆತಂಕ
28 August 2026 09:33 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ  ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ವಾಸವಿ ನಗರದ ವಾಸವಿ ಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಘಟಕದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಉತ್ಸವ  ಆಚರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಗೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದವರು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಫಾರ್ಮಾಸುಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಮಾಲೀಕ ಮನೋಹರ ಬಾಕಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ , ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಸಹಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

28 August 2026 09:32 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ವಾಲಿದ ಪಿಲ್ಲರ್, ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು...

ಗದಗನ ಬೆಟಗೇರಿಯ ಹೈಟೆಕ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವಾಂತರ...
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28 August 2026 09:30 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ . 17 ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಪತ್ತೆ 
ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿರ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಣೆ
ಹಾವೇರಿಯ 15 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ
 

28 August 2026 09:28 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ

Kannada News LIVE Updates: ಇತ್ತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದರಾಗಿದೆ. 17 ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ 15 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
 

28 August 2026 09:27 AM (IST)

Kannada News LIVE Updates: ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸಂಭ್ರಮ

 Kannada News LIVE Updates: ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಖಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
 

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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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