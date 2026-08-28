/ Kannada News LIVE: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ.. ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಘಾತ: 17 ಮಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಆತಂಕ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ವಾಸವಿ ನಗರದ ವಾಸವಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಘಟಕದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಗೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದವರು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಫಾರ್ಮಾಸುಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮನೋಹರ ಬಾಕಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ , ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಸಹಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ . 17 ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಪತ್ತೆ
ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿರ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಣೆ
ಹಾವೇರಿಯ 15 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ
Kannada News LIVE Updates: ಇತ್ತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದರಾಗಿದೆ. 17 ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ 15 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Kannada News LIVE Updates: ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಖಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.