/Kannada Breaking News : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ವೀರಣ್ಣ ನಿಧನ

Kannada Breaking News LIVE: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ವೀರಣ್ಣ
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ ವೀರಣ್ಣ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೊರಗೆರೆಯ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರುಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ವೀರಣ್ಣ
*ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ವೀರಣ್ಣ (89) ನಿಧನ
*1983- 1989, ರಲ್ಲಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿದ್ದರು
*ರಾಮಕೃಷ್ಣಹಗ್ಗಡೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ
*ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ 7 ಸಚಿವ ಖಾತೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದ ವೀರಣ್ಣ
*ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರಿ
*ಸ್ವಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಅಸ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿ, ರಾಜಕೀಯ
*ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೃಷಿಕ ಜೀವನ
*ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ
Kannada Breaking News LIVE: ಕೆಸರುಮಯವಾದ ದೊಡ್ಡತ್ತೂ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ
ಕುಶಾಲನಗರ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟ
ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೆ ಓಡಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 k.m ಕೆಸರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಓಡಾತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೈರಾಣು
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಂಧಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ನಾಶ
ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: KRS ಡ್ಯಾಂ ನ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ: 123.80 ಅಡಿ
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ : 91.82 ಅಡಿ.
ಒಳ ಹರಿವು : 726 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಹೊರ ಹರಿವು : 1576 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿ ಸಂಗ್ರಹ : 17.051TMC
Kannada Breaking News LIVE: ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ KRS ಡ್ಯಾಂನ ಒಳ ಹರಿವು...
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನಲೆ KRS ಡ್ಯಾಂ ನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿ 80 ರಿಂದ 92 ಅಡಿಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಗು ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾಂನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಕಾಡೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯುವಕರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕಾಡೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 25, ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಪಿಯು) ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಟಿ.ಕೆ. ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳು ವಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೋಚಲಿ ಖದೀಮರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.