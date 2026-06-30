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Kannada Breaking News : ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಪ್ರವಾಸ

 Kannada Breaking News LIVE: ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ KRS ಡ್ಯಾಂ ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದು ಹೋಗಿದೆ..
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 30, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:37 AM IST
Kannada Breaking News : ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಪ್ರವಾಸ
30 June 2026 10:30 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE : ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೆಸ್ತೇಶಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ
 

30 June 2026 10:24 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೇಪಾಳಿಗರ ಪುಂಡಾಟ
ಪೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಬಂದರೆಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಿ ಹುಡುಗರ ಪುಂಡಾಟ...!
ನಾಲ್ವರು ಪುಂಡರನ್ನು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

30 June 2026 10:03 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ತುಂಬಿದ ಭದ್ರೆಯ ಒಡಲು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಭದ್ರಾ ನದಿ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭದ್ರೆಯ ಒಡಲು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

30 June 2026 09:58 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE : ಹೆಚ್‌ಡಿ  ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ...
ಹೆಚ್‌ಡಿ  ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮದ್ದೂರಿನ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

30 June 2026 09:53 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಾಣ
 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಪಘಾತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋ ದೃಶ್ಯ  ಸಿಸಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ  ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 
 

30 June 2026 09:44 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ 
ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ  ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 
ಸುಮಾರು‌ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
 

30 June 2026 09:38 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ 

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಿದ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರುಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 
 

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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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