/ Kannada Breaking News : ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಪ್ರವಾಸ

Kannada Breaking News LIVE : ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೆಸ್ತೇಶಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ
Kannada Breaking News LIVE : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೇಪಾಳಿಗರ ಪುಂಡಾಟ
ಪೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಬಂದರೆಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಿ ಹುಡುಗರ ಪುಂಡಾಟ...!
ನಾಲ್ವರು ಪುಂಡರನ್ನು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ತುಂಬಿದ ಭದ್ರೆಯ ಒಡಲು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಭದ್ರಾ ನದಿ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭದ್ರೆಯ ಒಡಲು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE : ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ...
ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮದ್ದೂರಿನ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಾಣ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಪಘಾತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ
ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 3 ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಿದ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರುಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Breaking News LIVE: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ ಎತ್ತು ಬೆದರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.